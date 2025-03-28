Turhal'da ortaokul bahçesine 14 çam fidanı dikildi
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokul bahçesine 14 çam fidanı dikildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokul bahçesine 14 çam fidanı dikildi.
İlçede bulunan Atatürk Ortaokulu'nda Turhal Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından öğrencilere "Orman Haftası" kapsamında bilgilendirme yapıldı.
Öğrencilere 30 çam fidanı hediye edildi.
Okul bahçesine de 14 çam fidanı dikildi.
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