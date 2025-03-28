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        Turhal'da ortaokul bahçesine 14 çam fidanı dikildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokul bahçesine 14 çam fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:17 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:01
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        Turhal'da ortaokul bahçesine 14 çam fidanı dikildi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokul bahçesine 14 çam fidanı dikildi.

        İlçede bulunan Atatürk Ortaokulu'nda Turhal Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından öğrencilere "Orman Haftası" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

        Öğrencilere 30 çam fidanı hediye edildi.

        Okul bahçesine de 14 çam fidanı dikildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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