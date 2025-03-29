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        Ramazan Bayramına doğru

        Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ve aile mezarlıklarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 17:38 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:38
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        Ramazan Bayramına doğru
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        Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlar şehitlik ve aile mezarlıklarını ziyaret etti.

        Tokat Garnizon Şehitliğini ziyaret eden şehit yakınları ve vatandaşlar, mezarları sulayarak dua etti.

        Erenler Mezarlığında da vatandaşlar, Kur'an okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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