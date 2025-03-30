Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 34 EEV 262 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Darıdere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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