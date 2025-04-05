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        Tokat'ta çıkan yangında itfaiye aracı kullanılmaz hale geldi

        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında itfaiye aracı kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:32
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        Tokat'ta çıkan yangında itfaiye aracı kullanılmaz hale geldi
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        Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında itfaiye aracı kullanılmaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Yıldıztepe köyünde bulunan itfaiye binasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında itfaiye aracı yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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