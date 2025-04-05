Tokat'ta çıkan yangında itfaiye aracı kullanılmaz hale geldi
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında itfaiye aracı kullanılmaz hale geldi.
Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında itfaiye aracı kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yıldıztepe köyünde bulunan itfaiye binasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında itfaiye aracı yanarak kullanılmaz hale geldi.
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