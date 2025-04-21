TOGÜ mutfak açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mutfak Eğitim ve Üretim Tesisi düzenlenen törenle açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan "TOGÜ Mutfak Eğitim ve Üretim Tesisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan tesis; mutfak, pastane, ekmek üretim alanı, ekşi mayalı ve glütensiz ürünler ile çikolata üretim bölümlerinden oluşuyor. Öğrenciler bu alanlarda yalnızca teorik eğitim almakla kalmayacak, doğrudan üretime katılarak iş deneyimi de kazanacak.

Törende konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalar önemli. Açılış Tokat için güzel bir başlangıç. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve üniversite kente önemli hizmetler sundu. Usta yetiştirmek, aşçı ve ekmek üretiminde nitelikli iş gücü kazandırmak önemli." dedi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Meslek Yüksekokulu bünyesinde hayata geçirilen bu eğitim ve üretim tesisi, "TOGÜ MUTFAK" mesleki eğitime bakış açımızı yansıtan örnek bir model olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.