Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ mutfak açıldı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mutfak Eğitim ve Üretim Tesisi düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ mutfak açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mutfak Eğitim ve Üretim Tesisi düzenlenen törenle açıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan "TOGÜ Mutfak Eğitim ve Üretim Tesisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan tesis; mutfak, pastane, ekmek üretim alanı, ekşi mayalı ve glütensiz ürünler ile çikolata üretim bölümlerinden oluşuyor. Öğrenciler bu alanlarda yalnızca teorik eğitim almakla kalmayacak, doğrudan üretime katılarak iş deneyimi de kazanacak.

        Törende konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalar önemli. Açılış Tokat için güzel bir başlangıç. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve üniversite kente önemli hizmetler sundu. Usta yetiştirmek, aşçı ve ekmek üretiminde nitelikli iş gücü kazandırmak önemli." dedi.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Meslek Yüksekokulu bünyesinde hayata geçirilen bu eğitim ve üretim tesisi, "TOGÜ MUTFAK" mesleki eğitime bakış açımızı yansıtan örnek bir model olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

        Program, TOGÜ Mutfakta üretilen ürünlerin ikram edilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Trump'tan Powell'a uyarı
        Trump'tan Powell'a uyarı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        21 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Almus'ta köy grup yollarında temizleme çalışması yapıldı
        Almus'ta köy grup yollarında temizleme çalışması yapıldı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat'ta konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat'ta konuştu:
        Bakan Yardımcısı Turan: Sokak hayvanları konusu çözülmesi gereken bir güven...
        Bakan Yardımcısı Turan: Sokak hayvanları konusu çözülmesi gereken bir güven...
        Erbaaspor - Somaspor: 6-3
        Erbaaspor - Somaspor: 6-3
        Tokat'taki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını...
        Tokat'taki trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını...
        TOGÜ'de meyve ağaçlarında aşı ve budama eğitimi verildi
        TOGÜ'de meyve ağaçlarında aşı ve budama eğitimi verildi