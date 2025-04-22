Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek sağlık alanında eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yazıcıoğlu, uygulamalı ilk yardım dersine katılarak bir öğrenciden temel yaşam desteği eğitimi aldı.

Öğrencinin yönlendirmesiyle uygulamalı CPR eğitimi alan Başkan Yazıcıoğlu, ilk yardımın teoride değil, pratikte öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yazıcıoğlu, "Bugün burada öğrencilerimizden çok kıymetli bir ders aldık. Hayat kurtarmak bazen saniyelerle yarışmaktır. Bu yüzden ilk yardım bilgisi her vatandaşın bilmesi gereken hayati bir konudur. Sağlık alanında böyle bilinçli ve donanımlı gençlerimizi görmek Tokat adına büyük bir umut." ifadelerini kullandı.

Derse katılarak öğrencilerle birebir deneyim yaşayan Yazıcıoğlu, eğitim ortamını ve öğrencilerin özverili çalışmalarını takdir etti.