Öğrencilerden Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'a ziyaret

Tokat'ın Pazar ilçesinde öğrenciler, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Şehit Hüseyin Kocabaş Ortaokulu Müdürü Elif Eroğlu Gültepe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Samet Sevinç, öğrenciler Kübra Kasar ve Ali Ege Özlü, Pervanlar'a ziyarette bulundu.

Pervanlar, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Çocuklara ziyaret için teşekkür eden Pervanlar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Okul müdürümüze, öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.