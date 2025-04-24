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        Tokat'ta kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Nisan ve Mayıs aylarında doğada yetişen kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:15
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        Tokat'ta kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlandı
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        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde Nisan ve Mayıs aylarında doğada yetişen kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlandı.

        İlçede ormanlık alanlar ile meralarda doğal olarak yetişen mantar çeşitleri bulunurken, kuzugöbeği mantarı yörede yetişen en kıymetli mantar türü olarak öne çıkıyor.

        Bölgede yıllardır kuzugöbeği mantarı topladığını belirten İdris Aymak (82), "Kuzugöbeği mantarı çok değerli olmasının yanı sıra toplaması da oldukça zor bir mantar. Ormanlık alanlarda nisan ve mayıs aylarında yetişmekte ve hava sıcaklığının yükselmesiyle sezonu bitmektedir. Gerek yetişme süresinin kısa olması gerekse az bulunması ve aşırı lezzetli olması sebebiyle çok değerli bir mantardır. Kuzugöbeği mantarı sezonu bu sene bereketli olacak gibi görünüyor." diye konuştu.

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