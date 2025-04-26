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        TOGÜ'de sinema günleri başladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sinema günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:27
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        TOGÜ'de sinema günleri başladı
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sinema günleri başladı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla başlatılan sinema günleri etkinliği başladı.

        Sinema günlerinin açılış filminde, Yok Artık filmi izlendi.

        Etkinlik öncesinde öğrencilere patlamış mısır ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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