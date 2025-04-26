TOGÜ'de sinema günleri başladı

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla başlatılan sinema günleri etkinliği başladı.

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