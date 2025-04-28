Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yolkonak beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Tokat'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Tokat'ta aşırı yağış sele neden oldu
        Tokat'ta aşırı yağış sele neden oldu
        1700-1800'lü yıllara ait hukuk belgelerini tarihi konakta sergiliyor
        1700-1800'lü yıllara ait hukuk belgelerini tarihi konakta sergiliyor
        Tokat'ta Alzheimer hastası kadın, terastan sundurmanın üzerine düşüp öldü
        Tokat'ta Alzheimer hastası kadın, terastan sundurmanın üzerine düşüp öldü
        TOGÜ'de "Çocuk Üniversitesi" programı sona erdi
        TOGÜ'de "Çocuk Üniversitesi" programı sona erdi