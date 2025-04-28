Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Yolkonak beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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