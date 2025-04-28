Tokat'taki uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı
Tokat'ta son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı.
Tokat'ta son bir ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik son bir aylık dönemde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 299 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve 7 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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