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        Tokat'ta evlerinde çıkan yangında polislerin kurtardığı 2 çocuk devlet gözetiminde

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evde yalnız oldukları sırada çıkan yangından, komşuları iki polis memuru tarafından kurtarılan 2 çocuk devlet gözetimine alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:31
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        Tokat'ta evlerinde çıkan yangında polislerin kurtardığı 2 çocuk devlet gözetiminde
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evde yalnız oldukları sırada çıkan yangından, komşuları iki polis memuru tarafından kurtarılan 2 çocuk devlet gözetimine alındı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede dün evde yalnız oldukları sırada çıkan yangında, demir parmaklıklı evde mahsur kalan ve komşuların yardımıyla yangından kurtarılan iki küçük çocuğun, yüksek yararları ve güvenlikleri gözetilerek İl Müdürlüğü bünyesindeki bir kuruluşa yerleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Hem çocuklarımızın hem de ailelerinin ihtiyaçlarına en uygun hizmet modelini belirlemeye yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        İlçede dün Mehmet Akif Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi'nde 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında evde mahsur kalan O.Ç. (1) ve G.Ç. (3), komşuları iki polis memuru tarafından parmaklıklar sökülerek kurtarılmış, olay anı binanın güvenlik kamerasına yansımıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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