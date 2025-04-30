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        Tokat'ta merdivenden düşen imam öldü

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde caminin bacasını temizledikten sonra merdivenden düşen imam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 30.04.2025 - 12:40
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        Tokat'ta merdivenden düşen imam öldü
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde caminin bacasını temizledikten sonra merdivenden düşen imam hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Muratkaya Köyü Camisi'ni imamı Aziz Yavuz, caminin tıkanan bacasını temizlemek için merdiven kullanarak çatıya çıktı.

        Bacayı temizledikten sonra çatıdan inerken merdivenden düşen Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yavuz'un cenazesi, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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