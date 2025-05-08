Almus'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

Eğitimde, emniyet kemeri kullanımı, trafik işaret ve levhalarının tanıtılması, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı, Almus Süleyman Arslan Parkında ise "Bir Ömür Bir Kural" etkinliğinin yürütülmesi hakkında farkındalık semineri verildi.

Almus İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Almus Yatılı Bölge İlköğretim Okulu ve Atatürk İlkokulundan 200 öğrenciye genel trafik konuları anlatıldı.

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