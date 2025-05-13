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        TOGÜ'de sanat müziği konseri düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sanat müziği konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:54
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        TOGÜ'de sanat müziği konseri düzenlendi
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) sanat müziği konseri düzenlendi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda Devlet Konservatuvarı, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM) ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Türk Sanat Müziği Korosu konseri, müzikseverlerden beğeni aldı.

        Koro şefliğini Doç. Dr. Cevahir Korhan Işıldak'ın yaptığı konserde, TOGÜ personeli de yer aldı. Koro tarafından Türk sanat müziğinin sevilen eserleri büyük bir ustalıkla seslendirildi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin kültürel etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser, ücretsiz olarak halka açık şekilde düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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