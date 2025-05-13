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        Tokat Belediyesi Behzat Bulvarı'nda asfalt çalışmalarına başladı

        Tokat Belediyesince Behzat Bulvarı'nda asfalt çalışmaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:39
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        Tokat Belediyesi Behzat Bulvarı'nda asfalt çalışmalarına başladı
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        Tokat Belediyesince Behzat Bulvarı'nda asfalt çalışmaları başladı

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat'ta ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Behzat Bulvarı'nda 1. etap asfalt çalışmaları başladı. Ekipler, deforme olmuş asfaltı kaldırarak zemin düzenleme ve kaldırım çalışmalarına hız verirken, bulvarın modern bir görünüme kavuşması için çalışıyor.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Behzat Deresi'nin de geçtiği bulvar üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Yazıcıoğlu, "Vatandaşlarımız neyi talep ediyorsa biz onu yapıyoruz. Behzat Bulvarı'nda önce altyapıdaki eksiklikleri gideriyoruz, ardından sıcak asfalt serimiyle bu bölgeyi modern ve konforlu hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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