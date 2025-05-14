Tokat'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 2 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 2 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda yaptıkları uygulama esnasında E.T'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramalarda 2 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.T, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.