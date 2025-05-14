Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 2 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:38 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 2 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı.

        Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda yaptıkları uygulama esnasında E.T'nin kullandığı tırı durdurdu.

        Tırda yapılan aramalarda 2 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.T, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        Bremen'den Köhn kararı! Transfer...
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Tokat'ta eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacak
        Tokat'ta eski Oduncular Sitesi'nin bulunduğu alana 200 konut yapılacak
        Tokat'ta eczacılık fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Tokat'ta eczacılık fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi
        Tokat'ta yaşanan zirai don sonrası toplantı yapıldı
        Tokat'ta yaşanan zirai don sonrası toplantı yapıldı
        Almus Kaymakamı Çömen, güreşçilere kispet hediye etti
        Almus Kaymakamı Çömen, güreşçilere kispet hediye etti
        Almus'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Almus'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Niksar'da zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi
        Niksar'da zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi