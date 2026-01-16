Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta KOAH hastası kişi köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye götüren ekibe teşekkür etti

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 22:56 Güncelleme: 16.01.2026 - 22:56
        
        Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan KOAH hastası yaşlı adam, köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye götüren ekiplere teşekkür etti.

        İlçeye bağlı Çalca köyünde yaşayan 85 yaşındaki Recep Öztürk'ün rahatsızlanması üzerine, ailesi ekiplere haber verdi.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu köy yolu açıldı ve evinden alınan Öztürk, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öztürk, ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

