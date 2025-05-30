Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Erbaa'da "coğrafi işaretlere değer katanlara teşekkür belgesi" takdim töreni düzenlendi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde "coğrafi işaretlere değer katanlara teşekkür belgesi" takdim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:03 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaa'da "coğrafi işaretlere değer katanlara teşekkür belgesi" takdim töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde "coğrafi işaretlere değer katanlara teşekkür belgesi" takdim töreni gerçekleştirildi.

        Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, her geçen gün Erbaa Narince üzüm yaprağının hem Türkiye hem de yurt dışında marka haline gelme yolunda çok başarılı adımlar katettiğini belirterek, "Aldığım rakamlara göre 2 milyar liranın üzerinde üretim söz konusu. 16 ülkeye ihracat yapılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu olarak coğrafi işaret konusunda birçok çalışma yapıyoruz. Erbaa Narince yaprağımızın Avrupa Birliği tescilinde de her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de adına festival düzenledikleri Erbaa yaprağının EMEK Kadın Kooperatifi ve özel sektörün katkılarıyla ihraç ürünü haline geldiğini söyledi.

        Coğrafi işaretin bir ürünün yalnızca bir bölgeye ait olduğunu, o bölgenin doğal ya da beşeri unsurlarıyla şekillendiğini belgeleyen bir tescil türü olduğunu anlatan Karagöl, "Erbaa yaprağı da yalnızca bir tarımsal ürün değildir. Erbaa'nın kültürel, ekonomik ve sosyal kimliğinin bir yansımasıdır. Bugün Erbaa'da yaprak üretimi, binlerce çiftçinin geçim kaynağı olmuştur." dedi.

        Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demiryak ise marka değerlerinin oluşturulmasında patent ve endüstriyel tasarımın geliştirilmesi, buluş ve icatların ortaya konulmasının o ülkenin bilimsel ve teknolojik bakımdan kapasitesini gösterdiğini kaydetti.

        Programda konuşmaların ardından coğrafi işaret tescilli Erbaa Narince bağ yaprağının denetim ve üretim sürecine katkı sunanlara teşekkür belgeleri verildi.

        Programa Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekteri Mehlika Dicle, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökalp Coşkun, Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal ile üreticiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Narin Güran cinayetinde karar çıktı
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Trump: Çin anlaşmayı ihlal etti
        Trump: Çin anlaşmayı ihlal etti
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"

        Benzer Haberler

        Kaza ihbarında yaralı bulunan ve darp izlerine rastlanan Hatice'nin ölümüne...
        Kaza ihbarında yaralı bulunan ve darp izlerine rastlanan Hatice'nin ölümüne...
        Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Durak: Çin'den sonra 2'nci sıradayız
        Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Durak: Çin'den sonra 2'nci sıradayız
        Kaza ihbarında yaralı bulunan ve darp izlerine rastlanan Hatice'nin ölümüne...
        Kaza ihbarında yaralı bulunan ve darp izlerine rastlanan Hatice'nin ölümüne...
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta darbedildiği öne sürülen kadın hastanede öldü
        GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta darbedildiği öne sürülen kadın hastanede öldü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta darbedildiği iddia edilen kadın hastanede öldü
        GÜNCELLEME - Tokat'ta darbedildiği iddia edilen kadın hastanede öldü
        Tokat'ta darbedildiği iddia edilen kadın hastanede öldü
        Tokat'ta darbedildiği iddia edilen kadın hastanede öldü