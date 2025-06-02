Tokat'ta dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları başladı.
Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları başladı.
Yeşilyurt ilçesinde dolu yağışı sonrası İl Tarım ve Oman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Hasar tespit çalışmalarına İl Tarım ve Oman Müdürü Orhan Şahin de katıldı.
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