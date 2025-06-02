Tokat'ta dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Hasar tespit çalışmalarına İl Tarım ve Oman Müdürü Orhan Şahin de katıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları başladı.

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