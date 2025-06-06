Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre 17 yaşındaki çocuk, ailesine, K.Y’nin (25) 12 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
Ailenin şikayeti üzerine K.Y. jandarma tarafından gözaltına alımdı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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