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        Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

        Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:36
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        Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Tokat'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

        İddiaya göre 17 yaşındaki çocuk, ailesine, K.Y’nin (25) 12 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

        Ailenin şikayeti üzerine K.Y. jandarma tarafından gözaltına alımdı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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