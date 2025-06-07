Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 34 KHU 661 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Reşadiye kara yolu Dokuzdolambaç mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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