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        Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar babalarıyla futbol maçı yaptı

        Tokat'ta Babalar Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar babalarıyla futbol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 23:10 Güncelleme: 14.06.2025 - 23:27
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        Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar babalarıyla futbol maçı yaptı
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        Tokat'ta Babalar Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar babalarıyla futbol maçı yaptı.

        Tokat Belediyesi Spor Kompleksi'nde 30 özel gereksinimli öğrenci ile babaları futbol maçı oynadı.

        Maçın sonunda çocuklara kupa ve madalya verildi, ardından katılımcılara tatlı ikramında bulunuldu.

        Tokat Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suna Köten Arslan, AA muhabirine, Babalar Günü'nü kutladıklarını söyledi.

        Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Arslan, "Babalar ve oğulları maçını düzenledik. Tokat Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği, Kent Konseyi ve Özel Eğitim Derneği olarak özel çocukların babaları ile paylaşımları artsın, farkındalık yapalım dedik. Futbol maçımıza 30 baba ve 30 özel çocuk katıldı. Amigoluğu anneler ve kardeşleri yaptı. Özel çocuklarımızın farklı yerlerde toplum içinde yer alması, kabul görmesi için etkinlikleri sık sık yapıyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan babalardan Ünal İçer de çocuklarıyla böyle bir etkinlikte bir araya geldikleri için mutlu olduklarını anlatarak, "Eğlendik. Böyle organizasyonları her zaman bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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