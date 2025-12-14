Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:32
        Tokat'ta hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.T. idaresindeki 61 AEC 035 plakalı hafif ticari araç, Niksar-Reşadiye kara yolu Cami Dere mevkisinde İ.K. idaresindeki tırla çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçta bulunan Ş.A, H.A, D.G. ile A.Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

