Tokat'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte yüksek kesimlerdeki soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.
Almus ilçesinin bazı kesimlerindeki köy ve yaylalar da kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.