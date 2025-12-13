Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali yapıldı

        Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali gerçekleştirildi.

        Yeşilay Çay Mahallesi Festivali, Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu bahçesinde yapıldı. Festivalde sokak oyunları, dokuz taş, yakan top ve ip atlama gibi oyunlar oynandı.

        Festivalde ayrıca palyaço etkinliği ile çocuklara yüz boyama da yapıldı.

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, AA muhabirine, 2025 yılının bağımsızlık seferi ilan edildiğini söyledi.

        Tokat'ta Yeşilay çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkati çeken Ateş, "Yeşilayı toplumun zihninde yaymak amacıyla mahalle festivalleri planladık. Okullarda Yeşilay kulübü faaliyetleri devam ediyor ama böyle bir çalışma, farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Aileleri de bu çalışmanın içine dahil etmeyi planladık. Güzel bir katılım var." dedi.

        Ateş, desteklerinden dolayı Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar

        Benzer Haberler

        Tokat'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
        Tokat'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
        Tokat Belediyesi'nden kente nefes aldıracak dönüşüm hamlesi
        Tokat Belediyesi'nden kente nefes aldıracak dönüşüm hamlesi
        Tokat Belediyesi yayaların güvenli ulaşımı için çalışma yürütüyor
        Tokat Belediyesi yayaların güvenli ulaşımı için çalışma yürütüyor
        Tokat'ta "Yolları Aşıyoruz, Sağlık Taşıyoruz Projesi" uygulandı
        Tokat'ta "Yolları Aşıyoruz, Sağlık Taşıyoruz Projesi" uygulandı
        Tokat'ta, üzerinde Davud Yıldızı ve yedi kollu şamdan bulunan kemer ele geç...
        Tokat'ta, üzerinde Davud Yıldızı ve yedi kollu şamdan bulunan kemer ele geç...
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yolları aşıyor, sağlık taşıyor
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yolları aşıyor, sağlık taşıyor