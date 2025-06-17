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        Tokat'ta ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:11
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        Tokat'ta ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Murat A. yönetimindeki 60 AES 124 plakalı otomobil, Kale köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Günay A. ve Havva N. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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