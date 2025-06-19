TOGÜ'de mezun-öğrenci buluşması düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) mezun-öğrenci buluşması gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe rektör yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, enstitü müdürü Doç. Dr. Ercan Çaçan, akademik personel, öğrenciler ve mezunlar katıldı.

Etkinlikte ilk mezunlardan Prof. Dr. Necdettin Sağlam ve en genç öğrenci Samet Ede konuşma yaptı.

Sağlam, bilimsel merakın ve disiplinli çalışmanın önemine dikkati çekerek, deneyimlerini aktardı.

Ede ise lisansüstü eğitime yeni başlayan bir öğrenci olarak duyduğu heyecanı dile getirdi.

TOGÜ'de eğitim almanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ede, "Bu buluşma, biz gençler için büyük bir fırsat. Yolumuzu açan mezunlarımızdan öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

Etkinlik TOGÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle son buldu.