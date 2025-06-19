Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de mezun-öğrenci buluşması düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) mezun-öğrenci buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:59 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de mezun-öğrenci buluşması düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) mezun-öğrenci buluşması gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe rektör yardımcısı Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, enstitü müdürü Doç. Dr. Ercan Çaçan, akademik personel, öğrenciler ve mezunlar katıldı.

        Etkinlikte ilk mezunlardan Prof. Dr. Necdettin Sağlam ve en genç öğrenci Samet Ede konuşma yaptı.

        Sağlam, bilimsel merakın ve disiplinli çalışmanın önemine dikkati çekerek, deneyimlerini aktardı.

        Ede ise lisansüstü eğitime yeni başlayan bir öğrenci olarak duyduğu heyecanı dile getirdi.

        TOGÜ'de eğitim almanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ede, "Bu buluşma, biz gençler için büyük bir fırsat. Yolumuzu açan mezunlarımızdan öğreneceğimiz çok şey var." dedi.

        Etkinlik TOGÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Dijital finansal okuryazarlık eğitimine katkı verenlere teşekkür belgesi ve...
        Dijital finansal okuryazarlık eğitimine katkı verenlere teşekkür belgesi ve...
        Tokat'ta mini damperli çöp toplama aracı hizmete girdi
        Tokat'ta mini damperli çöp toplama aracı hizmete girdi
        TOGÜ'de "Kampüste Çadır Kampı" etkinliği yapıldı
        TOGÜ'de "Kampüste Çadır Kampı" etkinliği yapıldı
        Tokat Belediyesinden haşerelere karşı ilaçlama çalışması
        Tokat Belediyesinden haşerelere karşı ilaçlama çalışması
        Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni
        Tokat'ta özel gereksinimli çocuklar için mezuniyet töreni
        DMD hastası 3 yaşındaki Furkan için umut arayışı
        DMD hastası 3 yaşındaki Furkan için umut arayışı