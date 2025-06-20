Tokat Küçükler Kız Floor Curling takımı Türkiye şampiyonu oldu

Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Küçükler Kız Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda Tokat Başçiftlik Ortaokulu, birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 17-19 Haziran tarihlerinde 36 ilden 122 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Okçuluk Türkiye Birinciliği final müsabakalarında Tokat Başçiftlik Ortaokulu Küçükler Kız Floor Curling takımı sporcuları Elif Merve Kaymak ve Zeynep Kaymak, birinciliğe ulaştı.

Başçiftlik Gençlik ve Spor Müdürü ve takım antrenörü Erkan Öztürk, azim ve emek sonucunda başarının geldiğini belirterek, "Sporcularımızı tebrik ediyorum. Müsabakalar sürecinde desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Serhat Satış'a, Belediye Başkanımız Şaban Bolat'a şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.