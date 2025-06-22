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        Yanan otların içerisindeki kaplumbağayı polis kurtardı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde uygulama yapan polisler, yanan otların arasındaki kaplumbağayı kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:45 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:45
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        Yanan otların içerisindeki kaplumbağayı polis kurtardı
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        Tokat’ın Erbaa ilçesinde uygulama yapan polisler, yanan otların arasındaki kaplumbağayı kurtardı.

        Erek Mahallesi yakınlarında yolda uygulama yapan polisler, otların tutuştuğunu ve bir kaplumbağanın yanan otların arasında kaldığını fark etti.

        Kovalarla yangını söndüren polislerden biri, alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı su ile serinletmeye çalıştı.

        O anlar cep telefonu ile görüntülendi. Kaplumbağa daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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