Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.G. (39) idaresindeki 60 HG 842 plakalı otomobil, eski Turhal kara yolu Kömeç köyü yakınlarında A.E.T. (17) yönetimindeki 60 AGH 427 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki İ.A.G. (4), I.N.I. (20) ve E.E.A. (17) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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