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        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:20
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        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.G. (39) idaresindeki 60 HG 842 plakalı otomobil, eski Turhal kara yolu Kömeç köyü yakınlarında A.E.T. (17) yönetimindeki 60 AGH 427 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki İ.A.G. (4), I.N.I. (20) ve E.E.A. (17) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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