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        Yeşilyurtlu öğrenciler için Konya Organize Sanayi Bölgesi'ne teknik gezi düzenlendi

        Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Mesleki Eğitim programı Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı öğrencilerine yönelik teorik eğitimlerini desteklemek, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Konya'da bulunan bazı fabrikalara teknik gezi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:09 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:09
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        Yeşilyurtlu öğrenciler için Konya Organize Sanayi Bölgesi'ne teknik gezi düzenlendi
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        Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Mesleki Eğitim programı Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı öğrencilerine yönelik teorik eğitimlerini desteklemek, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Konya'da bulunan bazı fabrikalara teknik gezi düzenledi.

        Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Semih Gözütok ve Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Bekir Aksu ile birlikte 9 öğrenci ile gerçekleştirilen teknik gezide Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan STEP LPG yakıt tankı sistemleri, TÜMOSAN , KADEME, GENMOT fabrikaları ve Konya Bilim Merkezini gezdiler.

        Gezi kapsamında öğrencilerin araç bakım-onarım, parça imalatı ve montaj süreçlerini, kullanılan teknolojileri, iş güvenliği uygulamalarını ve meslek elemanlarının görevlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını belirten Yeşilyurt MTAL Müdür Yardımcısı Semih Gözütok, "MESEM öğrencilerimizin birçoğu oto tamir ve bakım atölyelerinde öğrenim görmektedir, orada gördükleri motor parçalarının üretim aşamalarını bizzat yerinde görme fırsatı buldular. Gezdiğimiz fabrikalarda yetkili personel tarafından adeta bir ders işler gibi öğrencilerimize imalatın ve montajın her aşamasını anlatan brifingler verildi. Çok verimli bir teknik gezi oldu emek verenlere ve emeği geçen herkese okulumuz adına teşekkür ediyoruz." dedi.

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