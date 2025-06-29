Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
S.S. (62) yönetimindeki 06 YDD 40 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.
Kazada araçta bulunan Z.S, E.S. ve F.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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