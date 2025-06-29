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        Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 22:01 Güncelleme: 29.06.2025 - 22:01
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        Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tokat'ta şarampole savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        S.S. (62) yönetimindeki 06 YDD 40 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Musapınarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

        Kazada araçta bulunan Z.S, E.S. ve F.S. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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