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        Tokat'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:10 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:10
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        Tokat'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        M.B. (33) idaresindeki 61 BS 268 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Kazada, araçta bulunan B.B. (8), M.B. (2), B.B. (11) ve S.B. (30) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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