Tokat'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Tokat'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
M.B. (33) idaresindeki 61 BS 268 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada, araçta bulunan B.B. (8), M.B. (2), B.B. (11) ve S.B. (30) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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