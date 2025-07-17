TOGÜ'de "Tasarım bölümleri öğrenci karma filografi ve resim sergisi" açıldı

Serginin açılışına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri de katılarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi, emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, İç Mekan Tasarımı Programı ile Turhal Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Programı iş birliğinde düzenlenen sergi, Gökmedrese Bilim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.