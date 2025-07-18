Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş ziyaretlerde bulundu

Ziyarette Cihat Zülfüoğulları, Cemre Doğanses, Murat Emre Yaman ve Nurper Abay da bulundu.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti.

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