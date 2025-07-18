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        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş ziyaretlerde bulundu

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:58
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        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş ziyaretlerde bulundu
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        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti.

        Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır'ı ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.

        Ateş, daha sonra TESOB Başkanı Fehmi Çankaya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyarette Cihat Zülfüoğulları, Cemre Doğanses, Murat Emre Yaman ve Nurper Abay da bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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