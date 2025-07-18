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        Tokat Belediyesi atık karakterizasyonu çalışmasına başladı

        Tokat Belediyesince atık karakterizasyonu çalışmasının başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:07 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:25
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        Tokat Belediyesi atık karakterizasyonu çalışmasına başladı
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        Tokat Belediyesince atık karakterizasyonu çalışmasının başladığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda çevreye duyarlı çalışmayı daha hayata geçiriyor.

        Belediye Kanunu kapsamında yürütülen çalışma ile belediye atıklarının miktarı ve niteliği bilimsel yöntemlerle tespit edilecek.

        Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kenti sağlıklı çevre ile buluşturan üretken belediyecilik anlayışıyla gelecek nesillere temiz, yaşanabilir, doğal ve kültürel değerleri korunmuş bir çevrenin bırakılmasını sağlayacaklarını anlatarak, "Tokat'ta değişime bir yenilik daha ekledik. Belediye Kanunu kapsamında yürütülen çalışma ile belediye atıklarının miktarını ve niteliğini artık bilimsel yöntemlerle tespit ediyoruz. Bu çalışmamız sonucunda elde edilecek verileri, rapor haline getirerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ileteceğiz. Yapılan bu çalışma sayesinde, sıfır atık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını mümkün kılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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