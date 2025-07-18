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        LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı'ya ziyaret

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan Amil Enes Korkmaz, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:59
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        LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı'ya ziyaret
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        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan Amil Enes Korkmaz, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nı ziyaret etti.

        Korkmaz, ailesiyle ziyaret ettiği Tepebaşı ile bir süre sohbet etti.

        Tepebaşı, gösterdiği başarıdan dolayı Enes'i altın ile ödüllendirerek tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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