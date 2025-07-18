LGS sınavında tam puan alan öğrenciden Niksar Belediye Başkanı Tepebaşı'ya ziyaret
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan Amil Enes Korkmaz, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nı ziyaret etti.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan Amil Enes Korkmaz, Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı'nı ziyaret etti.
Korkmaz, ailesiyle ziyaret ettiği Tepebaşı ile bir süre sohbet etti.
Tepebaşı, gösterdiği başarıdan dolayı Enes'i altın ile ödüllendirerek tebrik etti.
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