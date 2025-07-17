Tokat'ta 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen emekli polis gözaltına alındı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. tabanca ile M.Ç.A, T.Ö. ve M.U'yu ayaklarından vurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükkarayün köyü küçük çeltik mevkisinde emekli polis E.D. (53) ile M.Ç.A. (39), M.U. (36) ve T.Ö. (47) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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