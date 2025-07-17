Tokat'ta 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen emekli polis gözaltına alındı
Tokat'ın Zile ilçesinde 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen emekli polis gözaltına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen emekli polis gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükkarayün köyü küçük çeltik mevkisinde emekli polis E.D. (53) ile M.Ç.A. (39), M.U. (36) ve T.Ö. (47) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. tabanca ile M.Ç.A, T.Ö. ve M.U'yu ayaklarından vurdu.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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