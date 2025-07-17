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        Tokat'ta 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen emekli polis gözaltına alındı

        Tokat'ın Zile ilçesinde 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen emekli polis gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:24 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:24
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        Tokat'ta 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen emekli polis gözaltına alındı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde 3 kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen emekli polis gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükkarayün köyü küçük çeltik mevkisinde emekli polis E.D. (53) ile M.Ç.A. (39), M.U. (36) ve T.Ö. (47) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. tabanca ile M.Ç.A, T.Ö. ve M.U'yu ayaklarından vurdu.

        Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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