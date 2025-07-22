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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:33 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:33
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        R.A. (43) idaresindeki 54 AKD 015 plakalı otomobil ile S.D. (22) yönetimindeki 06 DSR 317 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.S.D. (18), H.A. (43), E.S. (14) ve E.A.A. (16) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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