Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
R.A. (43) idaresindeki 54 AKD 015 plakalı otomobil ile S.D. (22) yönetimindeki 06 DSR 317 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.S.D. (18), H.A. (43), E.S. (14) ve E.A.A. (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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