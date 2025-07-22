Tokat'ta yangında 2 traktör ve 1,5 ton buğday yandı

Yeni Mahalle’de saat 15.00 sıralarında Aydın Çevik’e ait evin eklentisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında eklentide park halinde bulunan 2 traktör ile 1,5 ton buğday, 1 ton gübre, 250 litre mazot ve tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir evin eklentisinde çıkan yangında 2 traktör, tarım aletleri, 1,5 ton buğday, 1 ton gübre ve 250 litre mazot yandı.

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