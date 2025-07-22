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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'a ziyaret

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:38
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz'dan Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'a ziyaret
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

        Yılmaz, TOGÜ'nün eğitim öğretim faaliyetleri, uluslararası projeleri ve bilimsel araştırmaları hakkında Büyükelçi Ulutaş'a kapsamlı bilgi sundu.

        Büyükelçi Ulutaş ise iki kardeş ülke olan Türkiye ile Özbekistan arasında gelişen ilişkilerin eğitim alanındaki iş birlikleriyle daha da güçleneceğini belirterek, üniversiteler arası bağlantıların artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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