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        Tokat'ta motosikletli, 35 metrelik uçuruma yuvarlanıp ağır yaralandı

        TOKAT'ta motosikletiyle 35 metrelik uçurumdan yuvarlanan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:48 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:50
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        Tokat'ta motosikletli, 35 metrelik uçuruma yuvarlanıp ağır yaralandı
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        TOKAT’ta motosikletiyle 35 metrelik uçurumdan yuvarlanan S.F.U., ağır yaralandı.

        Kaza, saat 21.45 sıralarında Çat kasabası yolu üzerindeki Şeyhi Şirvani Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halinde olan S.F.U. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosikletten savrulan sürücü, yol kenarındaki yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Tokat Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen sürücü, Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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