Tokat'ta motosikletli, 35 metrelik uçuruma yuvarlanıp ağır yaralandı

Kaza, saat 21.45 sıralarında Çat kasabası yolu üzerindeki Şeyhi Şirvani Caddesi’nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halinde olan S.F.U. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosikletten savrulan sürücü, yol kenarındaki yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Tokat Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen sürücü, Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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