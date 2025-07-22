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        Tokat'ta Yeşilay madde, kumar, alkol ve tütün bağımlılığı eğitimi verdi

        Yeşilay Tokat Şubesi tarafından madde, kumar, alkol ve tütün bağımlılıkları konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:06
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        Tokat'ta Yeşilay madde, kumar, alkol ve tütün bağımlılığı eğitimi verdi
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        Yeşilay Tokat Şubesi tarafından madde, kumar, alkol ve tütün bağımlılıkları konularında eğitim verildi.

        Yeşilay tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ilçe personeline yönelik uygulayıcı eğitimci psikolog Ertuğrul Talha Emektar ve ile psikolog Yasin Yalçın tarafından madde, kumar, alkol ve tütün bağımlılıkları konularında eğitim gerçekleştirildi.

        Katılımcılara, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlisi Elif Sevim Yılmaz tarafından da alkol bağımlılığı konusunda bilgi aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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