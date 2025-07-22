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        Tokat'ta uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Tokat'ta, uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:49
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        Tokat'ta uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Tokat'ta, uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        S.F.U. (18) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şeyhi Şirvani mevkisinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.

        Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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