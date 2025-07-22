Rus eczacı Türkçe öğrenmek için işinden istifa etti

EKBER TÜRKOĞLU - Rusya'da eczacı olarak çalışan 31 yaşındaki Alina Volvak, Tokat'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde açılan yaz okuluna katılmak için işinden istifa etti.

Rusya'dan Tokat'a gelerek Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ndeki yaz okuluna katılan Volvak, AA muhabirine, ülkesinde eczacılık yaptığını söyledi.

Tokat'taki yaz okuluna gitmeyi çok istediğini belirten Volvak, "İşten bile ayrıldım. Tokat'a gerçekten aşık oldum. İnsanları sıcak kanlı. İşten ayrılmam benim seçimimdi, ailem de destek oldu bana. Bu yüzden hiç problem yok. Yaz okulunu seçtim. Türkiye'ye çok kez geldim. Tokat güzel bir şehir. Tokat'ı keşfetmek istedim. Tokat'a ilk defa geliyorum." dedi.

Yetkililere bu kursa katılmak için çalıştığı iş yerinden ayrıldığını söylediğini anlatan Volvak, "Yunus Emre Enstitüsündeki hocalarıma anlatınca mutlu oldular. Benim için iyi bir fırsat. İki buçuk yıldır Türkçe öğreniyorum. Daha iyi bir Türkçe öğrenmiş olarak çıkacağım buradan. Rusya'da eczacılık işini 5 yıl yaptım. 3 hafta önce işimi bıraktım. Türkçe öğrenmek benim için biraz zor oldu. Daha öncede geldiğim Türkiye'de 500 kelime Türkçe öğrendim. Daha sonra Türkçeye aşık oldum. Benim için güzel bir fırsat. Türkiye beni o kadar etkiledi ki Türkçe öğrenmeye karar verdim. Şu anda 6 bin Türkçe kelime biliyorum. İyi ki Tokat'a geldim. İyi bir şey." diye konuştu.