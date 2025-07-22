Tokat'ta çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Kuytul köyünde bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Turhal Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Turhal Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
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