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        Tokat'ta çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 18:27 Güncelleme: 22.07.2025 - 18:27
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        Tokat'ta çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

        İlçeye bağlı Kuytul köyünde bilinmeyen nedenle arazi yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Turhal Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Turhal Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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