Tokat'ta iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği otomobil Kelkit Çayı kenarında bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği otomobil Kelkit Çayı kenarında bulundu.

İlçede yaşayan iki kuzen Dilek Ateş (22) ve Zafer Ateş'ten (24) akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, jandarma ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri kuzenleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu.

İki kuzeni arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına katılmak üzere Tokat'tan AFAD ekipleri ilçeye hareket etti.