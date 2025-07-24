Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kereste atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 20:50 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kereste atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        İstiklal Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde, Rüşan ve babası Şaban Coşkun'a ait kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Almus Belediyesi itfaiyesi ile Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta çıkan yangında samanlık ve ahır zarar gördü
        Tokat'ta çıkan yangında samanlık ve ahır zarar gördü
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Çayda ölen kuzenlerden Zafer, olaydan önce fotoğraf çektirip arkadaşına gön...
        Çayda ölen kuzenlerden Zafer, olaydan önce fotoğraf çektirip arkadaşına gön...
        Tokat'ta Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi toprağa verildi
        Tokat'ta Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi toprağa verildi
        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü
        Tokat'ta çıkan anız yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan zarar gördü