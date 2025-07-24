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        Çayda ölen kuzenlerden Zafer, olaydan önce fotoğraf çektirip arkadaşına göndermiş

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kaybolduktan sonra Kelkit Çayı'nda cansız bedenleri bulunan kuzenler Zafer (24) ve Dilek Ateş (22) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:51 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:51
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        Çayda ölen kuzenlerden Zafer, olaydan önce fotoğraf çektirip arkadaşına göndermiş
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kaybolduktan sonra Kelkit Çayı’nda cansız bedenleri bulunan kuzenler Zafer (24) ve Dilek Ateş (22) toprağa verildi. Zafer Ateş’in, cesedinin bulunduğu noktada suya girip poz verdiği fotoğraf ortaya çıktı.

        Olay, salı günü saat 22.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Öğleden sonra evden ayrılan Erol ve Seher Ateş çiftinin 3 çocuğundan biri olan Zafer Ateş ile Yalçın ve Saliye Ateş çiftinin 4 çocuğundan Dilek Ateş'ten bir süre haber alamayan aileleri, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, 2 kuzenin bulunması için çalışma başlattı. Gece yarısından sonra saat 00.30 sıralarında iki kuzenin bulunduğu otomobil, jandarma ekipleri tarafından Kelkit Çayı kenarında terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada Zafer ve Dilek Ateş'in kıyafetleri, eşyaları ve alkol şişeleri bulundu.

        DİLEK'İN CANSIZ BEDENİ 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuzenlerin Kelkit Çayı'na girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgede çalışma başlattı. Bir süre sonra AFAD'a bağlı dalgıçlar, otomobilin yaklaşık 20 metre uzağında Zafer Ateş'in suda cansız bedenini buldu. İncelemenin ardından Zafer Ateş'in cansız bedeni, Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        KUZENLERİN CENAZE NAMAZINI AMCASI KILDIRDI

        Ekiplerin yaptığı çalışmada dün saat 13.00 sıralarında Dilek Ateş’in cansız bedenine ulaşıldı. Otomobilin bulunduğu noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede Amasya sınırında sudan çıkarılan Dilek Ateş’in cenazesi morga kaldırıldı. Suda boğulma sebebiyle hayatını kaybettikleri tespit edilen 2 genç Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Çatalan köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İki kuzenin cenaze namazını amcaları Celil Ateş kıldırdı. Celil Ateş yeğenlerinin elim bir kaza sonucu vefat ettiğini söyledi.

        ZAFER’İN ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

        Zafer Ateş’in, otomobilden yaklaşık 20 metre uzakta cesedinin bulunduğu noktada çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı. Suyun derin olmayan küçük bir bölümünde ayakta durup poz verdiği görülen Zafer Ateş’in olay günü saat 13.35’te fotoğrafı bir arkadaşına göndererek ‘Bak ben suda geziyorum’ dediği öğrenildi. İki kuzenin bölgede içki içtikleri, Zafer Ateş’in daha sonra üzerindeki beyaz tişörtü çıkartıp, Dilek Ateş’in ise sadece ayakkabılarını çıkartarak suya girdiği belirlendi. Çaydan kum alınması nedeniyle yaklaşık 8 metrelik derinliğin oluştuğu bölümde iki kuzenden birinin boğulma tehlikesi yaşadığı, birbirine yardım etmeye çalışırken boğuldukları değerlendiriliyor. Olay yerinden toplanan deliler ayakkabılar, kıyafetler, çanta, alkol şişeleri, bardaklar ile 2 cep telefonu inceleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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